Nevzat Demir Tesislerinin Yanındaki Arazi 49 Yıllığına Beşiktaş'a Verildi
İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yanında yer alan 30 dönümlük ormanlık arazinin 49 yıllığına bedelsiz olarak Beşiktaş'a verilmesine karar verdi.
Siyah beyazlı yönetimin bir süredir alt yapıyı kurma projesi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin hemen yanında bulunan 30 dönümlük arazinin alınması için verdiği uğraş sonuç verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ümraniye'deki araziyi daha önce Beşiktaş Kulübüne vermiş ancak karar iptal edilmişti. Bu gelişmenin arından Başkan Fikret Orman ve kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte konuyu masaya yatırmış ve arazinin tekrar geri alınması için İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.
Yapılan girişimler sonucu İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi ise bakanlığın geri aldığı arazinin Beşiktaş'a tahsis edilmesi konusunda karara vardi.
"5 YILDIR VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN .OK BÜYÜK ONURUNU YAŞIYORUZ"
Bu gelişmenin ardından söz konusu arazi 49 yıllığına Beşiktaş kulübüne tahsis edildi. Konu ile ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu açıklamayı yaptı:
"Bu konu ile ilgili 2013 yılından beri uğraşıyorduk. Başkanımız Fikret Orman arazinin kulübe kazandırılması için bir çok görüşme gerçekleştirdi. Bu iş için tam 5 yıldır verdiğimiz mücadelenin çok büyük onurunu yaşıyoruz. Mahkeme arazinin 49 yıllığına bedelsiz olarak bize verilmesine karar verdi. Hukukun üstünlüğü her şeyden önemlidir. Artık söz konusu araziye dünyada rol model olacak bir alt yapı tesisi kuracağız. Ve Beşiktaş o özlenen özkaynak düzenine tekrar geri dönecek. Bu konuda sayın başkan Fikret Orman'ın hakkını teslim etmeliyim. Çok destek verdi.Hep arkamızda durdu ve bugün gelinen noktada çok önemli bir iş başardık. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun"
49 yıllığına bedelsiz olarak Beşiktaş'a tahsis edilen arazinin üzerine kurulacak altyapı tesislerinin çalışmalarına eylül ayında başlanması ön görülüyor… Çok geniş kapsamlı olması planlanan tesisler için Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman bizzat Avrupa ülkelerini gezerek Ajax, Barcelona, Real Madrid ve Arsenal gibi kulüplerin altyapı tesislerinden bilgiler toplayacak. (Skor)
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Yiğidin hakkı yıgıde teslim edıldıCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Sayın cumhurbaşkanıma teşekkür ederim. ReisimmmmCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırSAMSUNLU: Niye battı mı sana regıs2 1 Yayından Kaldır
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Sayın cumhurbaşkanıma teşekkür ederim. ReisimmmmCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sebep niye bunlara helikopter indi bu devlet arazisi kimin peskeşi bu kimin malını kime vermek bunlar 15 temmuzda sahalarını teröre actı aloooooCevap Yaz 8 Yayından Kaldır