NEVÜZÜM heyeti üzüm bağlarını inceledi
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NEVÜZÜM heyeti üzüm bağlarını inceledi

NEVÜZÜM heyeti üzüm bağlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM) heyeti, Göynük köyündeki üzüm bağlarını gezip, üreticilerle görüştü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM) heyeti, Göynük köyündeki üzüm bağlarını gezip, üreticilerle görüştü.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezin idarecilerinden oluşan heyet, bazı üzüm bağlarında görülen hastalık ve zararlılarla ilgili üreticiyi bilgilendirmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Avanos ilçesine bağlı Göynük köyüne giden heyet, üreticilerle bir araya gelerek yaprak piresi, mildiyö, salkım güvesi gibi hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgi verdi.

Üreticinin hasat dönemindeki fiyat beklentisinin de el alındığı görüşmelerde ürünün rekoltesini artırabilmek için yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Etkinliğe, merkezde görevli doktor öğretim üyeleri Mustafa Ünsalan ve Ata Eskin, araştırma görevlisi Sabriye Ak Kuran ile Avanos Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uçar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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