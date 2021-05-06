NEVÜ'ye "engelsiz üniversite" ödülü
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NEVÜ'ye "engelsiz üniversite" ödülü

NEVÜ'ye 'engelsiz üniversite' ödülü
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarışmasında "yeşil bayrak" ve "turuncu bayrak" ödüllerine layık görüldü.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), YÖK'ün "Engelsiz Üniversite Ödülleri" yarışmasında "yeşil bayrak" ve "turuncu bayrak" ödüllerine layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimdeki engelli öğrencilerin fiziksel mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri", çevrim içi olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

"Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" temasıyla düzenlenen törende, NEVÜ Eğitim Fakültesi "Eğitimde erişilebilirlik" kategorisinde yeşil bayrak alırken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ise, "Mekanda erişilebilirlik" kategorisinde turuncu bayrağın sahibi oldu.

Açıklamada, NEVÜ'deki çeşitli fakültelerin geçen yıl da aynı yarışmada ödüle layık görüldükleri hatırlatılarak, engelsiz üniversite olma yolunda çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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