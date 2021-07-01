Nevü ve Nevşehir Belediyesi'nden 'Hünkâr Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması'

Nevü ve Nevşehir Belediyesi'nden 'Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi İşbirliğinde, "Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması" Düzenleniyor.

Nevü ve Nevşehir Belediyesi'nden 'Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi İşbirliğinde, "Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması" Düzenleniyor.

Yarışmanın Konusu

Ülkemiz kültürel ve felsefi değerlerine büyük katkısı olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'ye ismini de veren Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin evrensel olarak anlaşılıp algılanması amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu, Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği, yaşamı, düşünce dünyası, eserleri, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışmaları ve günümüze etkileri gibi temaları içermekte.

Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, yurt içi ve yurtdışında yaşayan 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. Yarışmaya, yarışmanın seçici kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacak.

Yarışmaya katılanlardan herhangi bir ücret alınmayacağı gibi, katılımcılar yarışmaya sadece bir eser ile katılabilecek. Eserler tuval üzerine yağlıboya veya akrilik boya ile belirtilen tema çerçevesinde boyutları, uzun kenarları 100 cm'den büyük; kısa kenarı ise 70 cm'den küçük olmayacak. Eserler asmaya hazır ve imzasız olarak ve arkasına eser sahibinin bilgilerini içeren bir kapalı zarf iliştirilerek kargo veya elden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi/ Zir Mahallesi Prof. Rıza Ayhan Cad. Hacıbektaş - 50800 NEVŞEHİR adresine gönderilebilecek veya hafta içi 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında elden teslim edilecek. Kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacağı gibi, zarar gören eserden, eser sahibi sorumlu olacak.

Yarışmaya gönderilen eserler Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine aykırı olamayacağı gibi, yarışmaya katılacak olan eser önceden yayınlanmamış veya hiçbir yarışmada sergilenmemiş olacak.

Yarışmanın Onur Kurulu ve Eser Değerlendirme Kurulu

Nevşehir Valisi İnce Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in onur kurulunda yer aldığı yarışmanın eser değerlendirme kurulunda ise, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Özdemir, Doç. Dr. Göksun Yener, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, NEVÜ Sanat Koleksiyonu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Kurtuluş Çevik, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ümit Güvendi Ulutaş ile Öğr. Gör. Kamber Koç yer almakta.

Yarışma Takvimi

Eser sahipleri yarışma için belirledikleri eserini 25. 06. 2021 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 30. 09. 2021 tarihine kadar yarışma için belirtilen adrese kargo veya elden teslim edecekler.

Belirlenen seçici kurulun başvuruda yer alan eserlerin değerlendirme sonucunun 14. 11. 2021 tarihinde açıklamasının ardından başarı ve ödüle hak kazanan eserler, eser sahiplerine 15. 11. 2021 tarihinde e-posta veya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi resmi internet sitelerinden duyurulacak.

Yarışmaya Katılacaklara Verilecek Ödül ve Sergi

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Vefatı'nın 750. Yılı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma sonucunda 28. 11. 2021 tarihinde ödül töreni ile birlikte resim sergisi düzenlenecek.

Düzenlenecek olan törende yarışmada birinci olan eser sahibine 7. 500. 00 TL, ikinci olan eser sahibine 6. 500. 00 TL ve üçüncü olan eser sahibine ise 6. 000. 00 TL para ödülü verilecek.

Katılım ve yarışma şartlarına https://www. nevsehir. edu. tr/tr/27841 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre