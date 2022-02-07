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NEVÜ öğrencilerinin katkılarıyla "Saya gezme" etkinliği düzenlendi

AA, Behçet Alkan - Kültür Sanat
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NEVÜ öğrencilerinin katkılarıyla

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde "Saya gezme" etkinliği yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla, Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde "Saya gezme" etkinliği yapıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Uygulamalı Halkbilimi ekibinin tasarladığı kostümleri giyen ekip, davul eşliğinde köydeki evleri ziyaret etti.

Ev halkı, kendilerini ziyaret edenlere bozuk para, üzüm, buğday gibi hediyeler verdi.

Ekinlikte, kültürel mirasın çeşitli yönlerinin canlandırılmasının önemi öğrencilere uygulamalı olarak aktarıldı.

Türk Halkbilimi Bölümü araştırma görevlisi Yücel Özdemir, bu geleneğin köklerinin, kültür tarihinde çok eskiye dayandığını belirtti.

"Saya gezme"nin, göçer evli toplumlarda hayvancılık kültürü içinde bereket ve doğurganlığı simgeleyen bir ritüel olduğunu aktaran Özdemir, geleneğin, kış döneminde kuzuların doğumuna elli gün kala gerçekleştirildiğini ifade etti.

AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya, Karaburna, Türk, Kültür Sanat, Haber

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