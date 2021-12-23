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NEVÜ Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

NEVÜ Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup müsabakalarında şampiyon oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup müsabakalarında şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Müsabakalarında NEVÜ Kadın Basketbol Takımı, rakipleri Erciyes Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nı 53-46, Amasya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nı 59-24 ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nı 55-22 yenerek şampiyon oldu. Rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde eden NEVÜ Kadın Basketbol Takımı, 1. Lige yükseldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, müsabakalarda üniversiteyi ve şehri en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluğu elde eden ve 1. Lige yükselen NEVÜ Kadın Basketbol Takımı ile Takım Antrenörleri Doç. Dr. Özden Taşğın ve Öğr. Gör. Sinem Parlakyıldız'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR

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