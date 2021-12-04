NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında, Nevşehir'de tiyatro oyunlarının programlı sahnelenmesi amacıyla protokol imzalandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğündeki imza törenine Genel Müdür Mustafa Kurt ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin katıldı.

İmzalanan protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde her ay düzenli olarak temsil verilmesi karara bağlandı.

Törende, Aktekin ve Kurt düzenlenecek etkinliklerle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Protokol kapsamında, öğrenci bilet fiyatları 10 lira, tam bilet fiyatları 18 lira olarak belirlendi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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