NEVÜ'de "Sıfır atık yarışması" yapıldı - Haberler
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NEVÜ'de "Sıfır atık yarışması" yapıldı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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NEVÜ'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler arasında "Sıfır atık yarışması" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler arasında "Sıfır atık yarışması" düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce yarışma yapıldı. Yarışmada, koordinatörlüğe en çok atık teslim eden Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencisi Dilara Demir ödüllendirildi.

Demir'i makamında kabul eden rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yerleşkelerinde doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi, atık miktarlarının azaltılması ve atıkların geri kazanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Aktekin, etkinlikteki duyarlı davranışı nedeniyle Demir'i tebrik ederek tablet ve kitap hediye etti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Dilara Demir, Güncel, Haberler

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