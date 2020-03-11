NEVÜ'de personelin yurtdışı çıkışları durduruldu
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Nevşehir, Rektör, Güncel

NEVÜ'de personelin yurtdışı çıkışları durduruldu

NEVÜ'de personelin yurtdışı çıkışları durduruldu NEVÜ'de öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmaları tamamlandı Rektör Bağlı, öğrencilere çağrıda bulundu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

11.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:03
NEVÜ'de personelin yurtdışı çıkışları durduruldu

NEVÜ'de personelin yurtdışı çıkışları durduruldu

NEVÜ'de öğrenciler için uzaktan eğitim çalışmaları tamamlandı

Rektör Bağlı, öğrencilere çağrıda bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı son günlerde tüm dünyada hızla yayılan korona virüsü ile ilgili olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Rektör Bağlı acil bir durum söz konusu olacak olursa da Türkiye'de ilk olacak şekilde öğrencilerimizin eğitimlerinin yarım kalmaması amacıyla uzaktan eğitim için altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Rektör Bağlı, "Biz öncelikle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamaları dikkatlice takip ediyoruz. Bakanlığın ön gördüğü doğrultuda iş ve eylemleri tek tek yerine getirdik. Biz deyim yerindeyse ev ödevimizi dikkatli bir şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz üzere Bakanlık dün yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkış yapılmaması gerektiğini söyledi. Bizde senato kararıyla öğretim üyelerimizin ikinci bir duyuruya kadar yurtdışı çıkışlarını ve yurtdışından öğretim üyesi davetini durdurma kararı aldık. Yine aynı şekilde yurtiçinde de sempozyumların, bilimsel etkinliklerin ertelenmesi ve daha sonra yeniden planlama yapılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sonlandırdık. Üniversitemizde ki toplu alanların dezenfeksiyonu ile ilgili bugün çok kapsamlı bir çalışmayı yürütüyoruz. Üniversitenin özellikle öğrencilerin ortak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yapılması gerçekleştiriliyor. Yemek dağıtanların daha tedbirli olmaları, yemekhanelerde daha titiz hijyene riayet edilmesi çalışmalarımız devam ediyor. Belki de Türkiye'de ilk defa eğitimimizin aksamadan herhangi bir tedbir alınırsa aksamadan devam etmesi için altyapı çalışmalarımızı tamamladık sayılır. Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Acil bir durumda öğrencilerimizin kendi evlerinde bilgisayar başında buradaki derslerini takip etmelerini imkan tanıyan bir çalışmayı da bitirmek üzereyiz. Bu konuda hem öğrencilerimize hem öğretim üyelerimize hem de idari kadromuza bakanlığımızın günlük olarak yayınladığı talimatları harfiyen uygulaması yapılıyor. Biz Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. İlk yaptığımız iş yurtdışından gelen ve yurtiçinden giden programları durdurmaktır" dedi.


Rektör Bağlı öğrencilere çağrıda bulundu

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere de çağrıda bulunurken kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bağlı, "Öğrencilerimizin her şeyden önce eğer hastalık belirtisi varsa muhakkak maske takmaları ve başkasına bulaştırmamaya özen göstermelidirler. Sağlık kuruluşları ile irtibat halinde olmaları ve aynı zamanda hijyene çok önem vermeliler. Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Öğrencilerimizin buna önem göstermeleri çok kalabalık alanlara daha dikkatli gitmelidir. Toplu kullanım alanlarında biz her türlü tedbiri alıyoruz. Öğrencilerimize herhangi bir hastalık bulaşmaması için gerekli tedbirlerimizi de alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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