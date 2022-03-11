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NEVÜ'de "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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NEVÜ'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki program, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Genç Edebiyatçılar Yeni Kalemler Öğrenci Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Şengül, etkinlikteki konuşmasında, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değinerek, "Marşın yazılmasını sağlayacak bir coşku ve heyecanın olması gerekir. Bunun için de iki şey lazımdır, mucizevi bir başarı, diğer adıyla, zafer. Buradaki coşku ve heyecanın kaynağına inmek, İstiklal Marşı'nda anlatılmak isteneni kavramak açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Programa, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hacı Bektaş, Nevşehir, Güncel, Haberler

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