Nevü'de "Kütüphaneler Haftası" Etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminde matbaaların kurulması ile basılı kitap sayısının günden güne arttığını ve var olan kütüphaneciliğin zenginleştiğini belirtti.

Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğuna dair söylemlerinin yersiz olduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise şunları kaydetti:

"Ülkemizde 55 yıldır Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Ancak bugüne kadar ülkemizde kitap okuma oranının çok düşük olduğuna ve kitap okunmadığına yönelik asılsız söylemler bulunuyor. Rakamlar ise bize bunun tam tersini göstermekte olup, Türkiye kütüphane ve basılı eser açısından zengin olup kitap okuma alışkanlığına sahip bir ülke. Hatta bizim kültürümüzde ve inancımızda kitaplar okunur ve baş ucuna konulur. Biz sadece kitaplarla yetinen insanlar değil, kitabın içerisinde yazılanlarla ve onların bizlere işaret ettiği yolda yürümekle de gururlanan, duygulanan ve bu konuda da çok büyük çaba gösteren bir gelenekten geliyoruz."

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Atalay Tutar da kütüphanelerin, toplumun her yönden gelişmesine ışık tutacak materyalleri barındırdığını anlatarak, "Fikirler ve düşünceler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve gelişirler. Bu kıymetli bilgilere ulaşmanın en kolay yolu da kitaplardır. Bireylerin hayatına renk ve anlam kazandıran kitaplarla, kitapların korunduğu ve okuyucunun hizmetine sunulduğu kütüphaneler eski çağlardan bu yana insanların hizmetindedir." dedi.

Konuşmaların ardından NEVÜ Merkez Kütüphanesi'nde, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Köşesi"nin açılışı protokol mensuplarınca gerçekleştirildi.

Kaynak: AA