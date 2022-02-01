NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) karla mücadele ekipleri tarafından merkez yerleşke başta olmak üzere ilçe yerleşkelerde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun kar yağışından etkilenmemesi için hafta sonu başlatılan karla mücadele ve tuzlama çalışmaları, özverili bir şekilde aralıksız devam ediyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yoğun kar yağışında greyder, kar püskürtme araçları ve kar kürekleriyle sabahın erken saatlerinden akşam geç vakitlere kadar fedakarca çalışmalarını devam ettiren üniversitenin karla mücadele ekibine teşekkür ederek, kendilerine kolaylıklar diledi. - NEVŞEHİR

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title