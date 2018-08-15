Nevü'de "Kamu Üniversite Sanayi Buluşması" Paneli

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından "Kamu Üniversite Sanayi Buluşması" paneli düzenlendi.



Nevşehir Valiliği, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu Üniversitesi Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ve Kapadokya Teknopark işbirliğinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen panele, kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.



Panelin açılış konuşmasını yapan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Kapadokya Teknopark ile birlikte yeni bir sürecin başladığını ve bu sayede üniversite, sanayi ve kamu işbirliğinin daha güçlü bir şekilde yürütüleceğini belirtti.



NTSO Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız da "Bizler sanayici ve iş adamları olarak bir sermaye sahibiyiz. Bize yol gösterecek ve fikirler verecek olan üniversitedir. Bu yatırımların önünü açacak olan da kamudur. Bu üçü birbirinden ayrılmaz ve ayrılmak mümkün değildir. Nevşehir, yapı olarak sermayesi olan ama yeniliği görerek hareket eden bir vilayettir. Piyasa şartlarında Ar-Ge çalışmalarında tabii ki üniversiteler bizlerin vazgeçilmezidir. Sanayi, üniversite ve kamu işbirliğiyle Nevşehir'e büyük kazanımlar sağlanacağına inanıyorum." diye konuştu.



KÜSİP İl Temsilcisi Doç. Dr. Serap Çoban ise "Günümüzde orta gelir tuzağı olarak bilinen, konuşulan bir durum var ve bu kişi başına düşen milli gelir olarak bilinir. Dünya ülkelerinde kişi başına düşen bu milli gelir oranı farklılık göstermektedir. Türkiye ekonomisine baktığımızda ise, yaklaşık 15 yıl sonra bu orta gelir tuzağından çıkmış olacağız. İşte tam bu nokta kamu üniversite sanayi işbirliğinin önemi çok daha fazla ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.