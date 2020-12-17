NEVÜ'de iki fakülteye dekan atandı
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NEVÜ'de iki fakülteye dekan atandı

17.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:27
NEVÜ'de iki fakülteye dekan atandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) iki fakülteye dekan ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) iki fakülteye dekan ataması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, YÖK Başkanlığının ilgili yazısı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. maddesinin (a) fıkrasına göre iki fakülteye rektör onayıyla dekan atandığı belirtildi.

Açıklamada, Turizm Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şule Aydın'ın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Sevgi Özcan'ın getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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