NEVÜ'de bilim ve felsefe söyleşisi etkinliği düzenlendi

( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından, çevrim içi bilim ve felsefe söyleşisi düzenlendi.