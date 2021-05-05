NEVÜ'de bilim ve felsefe söyleşisi etkinliği düzenlendi
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NEVÜ'de bilim ve felsefe söyleşisi etkinliği düzenlendi

NEVÜ'de bilim ve felsefe söyleşisi etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından, çevrim içi bilim ve felsefe söyleşisi düzenlendi.

( Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından, çevrim içi bilim ve felsefe söyleşisi düzenlendi.

NEVEMM tarafından belirli aralıklarda farklı başlıklarda düzenlenen etkinlik, "Bilimlerin krizi ve krizin günümüzdeki anlamı" başlığında gerçekleştirildi.

Çevrim içi programa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sanem Yazıcıoğlu, sosyal bilimler bağlamında geçen yüzyılda baş gösteren bilim ve bilimsellik krizine yönelik bilgiler verdi.

Yazıcıoğlu, bilginin bireyde yapılandırma sürecini, bilgi ve bilincin değişimi ve dönüşümü ile deney-deneyim kavramlarını ele aldığı sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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