Nevşin Mengü Soruyor | Gergerlioğlu: AYM kararı açıklanana kadar Meclis'ten çıkmayacağım
23.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:54
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gelinen noktayı ve partisine açılan kapatma davasını değerlendirdi.
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gelinen noktayı ve partisine açılan kapatma davasını değerlendirdi. Fehim Taştekin Suriye savaşının 10. yıldönümünde Suriye'deki durumu ve Suriye politikasını yorumladı. Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com