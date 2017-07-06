Nevşehirspor Yönetiminden Vali Aktaş'a Ziyaret

Nevşehirspor Gençlik Kulubü Başkanı Salih Dirikoç ve yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.



Vali Aktaş'a Nevşehirspor formasını hediye eden kulüp yönetimi, yeni sezonda Aktaş'ın desteklerini yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.



Aktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni sezonda takıma başarı diledi.



Ziyarette, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer de hazır bulundu.