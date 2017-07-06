Nevşehirspor Yönetimi Vali Aktaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehirspor Gençlik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dirikoç, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ile birlikte Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, Nevşehirspor'un yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bu sezon Nevşehir halkı ile Nevşehirsporun bir bütün halinde 3. lige çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehirspor yönetimine teşekkür etti, yeni sezonda başarılar diledi.



Nevşehirspor Yönetimi ziyaret sonrasında, Vali Aktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - NEVŞEHİR