Nevşehirspor'un Yeni Yönetiminden Valiye Ziyaret

NEVŞEHİRSPOR'un yeni Başkanı Salih Dirikoç, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'le birlikte Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, Nevşehirspor'un yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bu sezon kent sakinlerinin desteğiyle Nevşehirsporun bir bütün halinde 3'üncü LigEe çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Vali İlhami Aktaş ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehirspor yönetimine teşekkür etti, yeni sezonda başarılar diledi. Dirikoç, Vali Aktaş'a isminin yazılı olduğu 50 numaralı formayı hediye etti.



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