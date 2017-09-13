Süper Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, Bergama Belediyespor'dan Ferhat Karakaya'yı transfer etti.



Süper Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, 3 Lig 1.grupta mücadele eden Bergama Belediyespordan Ferhat Karakaya'yı transfer etti. Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ve yönetimin hazır bulunduğu imza töreninde Ferhat Karakaya kendisini bir yıllığına Nevşehirsporlu yapan imzayı attı.



Kulüp Başkanı Salih Dirikoç açıklamasında "Nevşehirsporumuzda eksikliğini görmüş olduğumuz ve kadromuzun derinliğini sağlamak amacıyla Bergama Belediyespor'dan stoper Ferhat Karakaya'yı transfer ettik. Kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR