Nevşehirliler, sahura mehter marşı ile kalktı Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde vatandaşlar sahura Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın marşlarıyla uyandı.

Mehter takımıyla birlikte sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldıran Belediye Başkanı Rasim Arı, mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evlerinden çıkmayan vatandaşlar için üstü açık otobüs ile ramazan ayı öncesinde mahallelerde mini konserler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, bu kez ramazan ayında kentte farklı bir sahur yaşatmak için Belediye Mehter Takımı ile vatandaşları sahura uyandırdı.

Otobüse sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerleşen mehteran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşlar seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen mehter takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazı mahalle sakinleri ise balkonlarından Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı da, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte otobüsün önünde yürüyerek vatandaşları selamlayarak ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavüs ile mücadele sürecinde evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehter takımının sahur vaktinde zaman zaman benzer etkinlikler düzenleyeceğini kaydeden Arı, şunları söyledi:

"Hem dünyamız hem de ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde bir yandan salgının yayılımını önlemek için tedbirler alırken halkımızın moral ve motivasyonunu da üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Onların bu süreci daha kolay atlatabilmelerini sağlayacak tedbirler almamız gerekiyor.Bu süreçte, halkımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek için şehrimiz ve ülkemizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmekti. Geçen yıl muhteşem bir ramazan ayı geçirmiştik, bu yıl bunlardan mahzun kaldık. Klasik hale gelmiş farklı etkinlikler yaptığımız üstü açık otobüs vardı. Bugün de halkımızı sahura mehter marşlarıyla uyandırmak istedik. Mehter takımımızla birlikte halkımızla kucaklaşıyoruz."

Kaynak: Bültenler