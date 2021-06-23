Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor
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Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor

Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de taş ustası Erkan Gür'ün Kapadokya bölgesine özgü tüf kayaların üzerine işlediği çeşitli resim ve figürler, turistik tesislerin duvarlarını süslüyor.

Nevşehir'de taş ustası Erkan Gür'ün Kapadokya bölgesine özgü tüf kayaların üzerine işlediği çeşitli resim ve figürler, turistik tesislerin duvarlarını süslüyor.

Erciyes, Hasan ve Göllü dağlarının milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavlardan oluşan, yumuşak yapısı nedeniyle işlemesi kolay volkanik tüf kayaları el emeği göz nuruyla tabloya dönüştüren 38 yaşındaki Gür, ortaya birbirinden farklı eserler çıkarıyor.

Gür, spiral yardımıyla etrafını düzeltip incelttiği kayanın üzerine çekiç ve keskiyle Anadolu'da yaşayan medeniyetlere ait simge ve günlük yaşamı anlatan resimleri dantel gibi işliyor.

Tuval yerine kaya, boya ve fırça yerine çekiç ile keski kullanarak taştan tablolar üreten Gür'ün yaptığı eserler, turistik tesislerin duvarlarında sergileniyor.

İnşaatlarda 15 yaşından itibaren işçi olarak çalışan, vatani görevini yaptıktan sonra çalışmaya başladığı sanat atölyesinde yeteneğini keşfeden Gür'ün tabloları, bölgedeki çok sayıda otel, lokanta ve çeşitli iş yerlerinde bulunuyor.

"İşimize sevdalıyız"

Gür, AA muhabirine, çeşitli zorlukları olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını, başarılı sonuçların çıkmasının da işine duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Kayaya uygulayacağı figür ve resimleri araştırıp çekiç ve keskiyle günlerce çalıştığını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç çizim filan yapmıyordum. İlkokuldan sonra çalışmaya başladım, bununla ilgili önemli bir eğitim almadım, tamamen yetenek. Kapadokya bölgesinin doğal yapısı tüf kayalardan oluşuyor. Kayayı işleyerek resimler yapıyorum. 16 yıldır ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Bazen yaptığıma kendim bile inanmıyorum. Sevgi mi desek aşk mı desek bilmiyorum ama yorgunluğum aklıma gelmiyor. Bazen geceleri uykum kaçıyor, 'Nasıl çizerim, taşa nasıl uygularım?' diye düşündüğüm oluyor. İş ortamına gelince nasıl akşam oluyor, ne zaman mesai bitiyor anlamıyorum. İşimize sevdalıyız."

Uçhisar beldesindeki otelinin duvarlarını Gür'ün eserleriyle donatan turizmci Bayram Şahin de yerli ve yabancı konukları Kapadokya'nın doğal yapısına uygun tesislerde ağırlayabilmek için duvar resimlerine önem verdiğini, kayaya işlenen figürlerin tarihi eser gibi göründüğünü dile getirdi.

Gür'ü profesyonel işçiliğinden dolayı kutlayan Şahin, "Otelimizde, bu topraklarda yaşamış medeniyetleri yansıtmak için çalışıyoruz. Tabloları duvarlara resim olarak da asabilirdik ama kayaya işlenmesi farklı görünüm sunuyor." diye konuştu.

Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor
Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor
Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor
Nevşehirli taş ustası tüf kayaları tabloya dönüştürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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