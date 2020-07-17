Nevşehirli öğrenciler Arakanlı Müslümanlar için su kuyusu açtırdı
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Nevşehirli öğrenciler Arakanlı Müslümanlar için su kuyusu açtırdı

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarından sağladıkları tasarrufla Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta su kuyusu açtırdı.

Nevşehirli öğrenciler Arakanlı Müslümanlar için su kuyusu açtırdı
17.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:54

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarından sağladıkları tasarrufla Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta su kuyusu açtırdı.

Okul idaresince yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin yıl boyunca harçlıklarından artırdıkları paralarla Verenel Derneğince başlatılan "Susuz yüreklere can ol" kampanyası kapsamında, okulun adını taşıyan su kuyusu açtırıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Veli Sağır, öğrencilerini tebrik etti.

Aynı kapsamda Somali'de de su kuyusu açtırabilmek için çalışma başlattıklarını aktaran Sağır, şunları kaydetti:

"Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için bir projeyi hayata geçirdik. Susuzluk nedeniyle büyük sorunların yaşandığı ve susuzluğun insan hayatını zorlaştırdığı Asya ve Afrika'da öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yardımıyla su kuyuları açtırmaya devam edeceğiz. Harçlıklarından fedakarlık yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, ilk su kuyumuzu açtırdı. Öğrencilerimizi manevi değerler bazında da yetiştirmek istediğimiz için çalışmalar yapmaktayız."

Kaynak: AA

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