Nevşehirli kadınlara sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele eğitimi verildi
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Nevşehirli kadınlara sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programlarına katılan kadınlara sağlıklı beslenme, obezite ve diyet ile ilgili eğitimler veriliyor.

05.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:26
Nevşehirli kadınlara sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele eğitimi verildi

Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programlarına katılan kadınlara sağlıklı beslenme, obezite ve diyet ile ilgili eğitimler veriliyor.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor egzersiz programları devam ediyor. Nevşehir'deki çeşitli spor salonlarında 6 ayrı grupta 350 kadının katılımı ile süren program kapsamında, kadınlar antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak düzenli spor yapma imkanı buluyor.


Haftanın 6 günü gerçekleştirilen spor programlarına katılan kadınlara aynı zamanda Sağlıklı Beslenme, Diyet ve Obezite eğitimleri veriliyor.


Beslenme ve sağlık konularında geçmişten günümüze doğru bilinen yanlışları ve yapılması gerekenleri anlatan Diyetisyen Nazmiye Ceran, diyet konusunda da kadınların sorularını cevaplandırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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