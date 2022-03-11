Nevşehirli kadınlar ücretsiz sinema ve film etkinliğine katıldı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri hafta boyunca sürdü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehirli kadınlar için ücretsiz sinema ve film etkinlikleri gerçekleştirildi. İlk olarak 8 Mart Salı günü Nevşehir'de rol model olan ve çeşitli sektörlerde iş dünyasına katılan girişimci kadınların ve Nevşehir'in ilk kadın Valisi olan İnci Sezer Becel'in katıldığı programla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde de kadınlar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Nevşehir'de bulunan bir AVM içerisindeki sinema salonunda kadınlar için ücretsiz sinema etkinliği gerçekleştirilirken filmi Belediye Başkanı Nejla Savran ve Nevşehir Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri Nevşehirli kadınlar ile birlikte izledi. Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) kurslarına katılan kadınlar için ise Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yeni binası içerisindeki konferans salonunda kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir başka film izleme etkinliği düzenlendi.

Film sonunda kursiyer kadınlar Psikolog İlayda Altun İçen'in moderatörlüğünde yorumlama yaparak kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında görüşlerini belirtti. - NEVŞEHİR