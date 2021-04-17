Nevşehirli iş adamlarından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
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Nevşehirli iş adamlarından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Nevşehirli iş adamlarından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

İstanbul'daki Nevşehirli iş adamları tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 700 bin lira nakdi yardımda bulunuldu.

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İstanbul'daki Nevşehirli iş adamları tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 700 bin lira nakdi yardımda bulunuldu.

Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği'nden (NEVBİAD) yapılan açıklamaya göre, derneğin organizasyonuyla, Nevşehir ve İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 700 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin, merkezi İstanbul'da bulunan derneğin organizasyonuyla ramazan ayı münasebetiyle böyle önemli bir hayır faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nevşehir'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği ve kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 600 bin lira gönderildiğini kaydeden Tekin, "1.200 ihtiyaç sahibine 500'er yüz lira yardım yapılacak. Bu şekilde içerisinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında salgın nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelerimize bir nebze de olsa destek sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul'daki köy dernekleri ile iletişime geçtiklerini ve hepsinden ihtiyaç sahibi ailelerin irtibat bilgilerini istediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İhtiyaç sahibi ailelerin bilgileri gelmeye başladı. Burada da 200 rakamına ulaşmayı ve aile başına 500'er yüz lira olmak üzere toplamda 100 bin lira yardım sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul'daki hemşehrilerimize de ramazan ayında böyle bir katkı sağlamayı düşündük. Bu yardımları yapan iş adamlarımız isimlerinin açıklanmasını istemedi. 11 ayın sultanı ramazanda yardımlaşma geleneğimizin yaşatılması adına çok anlamlı bir işe imza atan değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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