Nevşehirli çocuklar, bu etkinliği çok sevdi

17.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:09

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen film gösterimlerine iki haftada yaklaşık 4 bin çocuk katıldı.

Nevşehir'de her yaş grubundan vatandaşlar için çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Nevşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı.

Sevilen karakterleri sayesinde çocuklara arkadaşlık, yardımseverlik, çevre ve hayvan sevgisini anlatan animasyon filmlerinin gösterildiği "Çocuk Filmleri Kuşağı" projesini hayata geçiren Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu etkinlik sayesinde binlerce çocuğu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konuk etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın hediyesi olarak ücretsiz gerçekleştirilen ve minikleri eğlendirirken aynı zamanda da öğreten film gösterimlerinde ayrıca çocuklara patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Etkinliğin gerçekleştirildiği hafta sonları, saatler öncesinden büyük bir heyecanla aileleri ile birlikte Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne gelen çocuklar için ilk iki hafta "İksir" ve "Pagu Pagu" adlı animasyon filmleri ikişer seans halinde gösterildi.

Her iki Türk yapımı animasyon filmi de çocuklardan büyük ilgi gördü. Filmleri iki hafta da yaklaşık 4 bin çocuk izledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı da, birçoğu hayatlarında ilk kez sinemaya giden çocukların bu mutluluklarına ortak oldu. Salonda çocukların arasında eşi Melek Arı ve küçük oğlu Haktan Arı ile birlikte animasyon filmlerini izleyen Başkan Arı, burada çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Her fırsatta çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen ve onların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Arı, film gösterimlerinin ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklara bu tür etkinliklerin devam edeceği sözünü veren Başkan Arı, "Bu şehirdeki herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Nevşehir'in sözünü vermiştik. Bunlar içerisinde çocuklarımız ayrı bir yer tutuyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek, onların mutluluklarına şahitlik etmek tarifi imkansız bir duygu." dedi.

Bu arada hafta sonları çocukları ile birlikte gelen ailelerde etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler