Nevşehirli çift Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonunda "evet" diyerek dünyaevine girdi

Nevşehir'in Göreme beldesinde sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen çiftin nikahı, şahitler huzurunda Kapadokya semalarında kıyıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen çiftin nikahı, şahitler huzurunda Kapadokya semalarında kıyıldı.

Gülşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyaevine girmeye hazırlanan Gülten Kara ve İbrahim Korkmaz çifti, sıcak hava balonuyla sabah erken saatlerde Kapadokya semalarına yükseldi.

Çiftin, yakınları, şahitleri ve nikahlarını kıyacak Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile bindikleri balon, beldedeki Güllüdere Vadisi'nden kalkış yaparak yerden yaklaşık 800 metre yükseğe çıktı.

Başkan Çiftçi'nin kıydığı nikahta, gelin ve damat gökyüzünde "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Çift, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları üzerinde süzülen balonda fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan