Nevşehir yolu ulaşıma kapandı

NEVŞEHİR (DHA) - AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir'e bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Aksaray-Ankara yolunda 2 otobüsün çarpışması nedeniyle yaralanan 8 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray- Nevşehir kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi.

Aksaray- Ankara karayolunda ise 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise soğuk hava nedeniyle UMKE ekipleri tarafından yakındaki dinlenme tesislerine götürüldü.