Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:12

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve Ürgüp'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 39 adet sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA