Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı
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Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve Ürgüp'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:12
Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve 'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.


Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 39 adet sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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