Nevşehir ve Ürgüp belediyelerinden orman yangınlarına müdahalelere destek
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Nevşehir ve Ürgüp belediyelerinden orman yangınlarına müdahalelere destek

Nevşehir ve Ürgüp belediyelerinden orman yangınlarına müdahalelere destek
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir ve Ürgüp belediyeleri, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahaleye destek için iki ile ekip gönderdi.

Nevşehir ve Ürgüp belediyeleri, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahaleye destek için iki ile ekip gönderdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yazılı açıklamasında, Adana'nın Kozan ilçesine bir arazöz ve personel gönderildiğini, talep halinde yeni ekiplerin gönderileceğini belirtti.

Savran, "Dünden beri güzel ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar içimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de itfaiye ekiplerinin Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verdiğini aktararak, "Osmaniye'deki yangın için 1 araç ve personelimizle olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangın, en kısa sürede daha fazla zarara yol açmadan kontrol altına alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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