Nevşehir Valisi Sn. İnci Sezer Becel Babalar Günü'nü Kutladı

Vali İnci Sezer Becel Babalar Günü nedeniyle, 2017 yılında Diyarbakır'a şehit düşen Polis Memuru Furkan Demir'in ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali İnci Sezer Becel Babalar Günü nedeniyle, 2017 yılında Diyarbakır'a şehit düşen Polis Memuru Furkan Demir'in ailesini evlerinde ziyaret etti. pic. twitter. com/CRXa5D9Qjb

— T. C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) June 20, 2021 Vali İnci Sezer Becel Babalar Günü nedeniyle, 1995 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada Gazi olan Er Ali Kılıç ve ailesini evlerinde ziyaret etti. pic. twitter. com/gveYvGe51G

— T. C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) June 20, 2021 Vali İnci Sezer Becel Babalar Günü nedeniyle, 1997 yılında Ardahan'da vatani görevini yaparken şehit düşen Er Ercan Ölmez'in ailesini evlerinde ziyaret etti. pic. twitter. com/yIG8silDax

— T. C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) June 20, 2021 Vali İnci Sezer Becel, Babalar Günü nedeniyle 1977 yılında görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan sivil memur Yaşar Korkmaz'ın ailesini evlerinde ziyaret etti. pic. twitter. com/FjYoGEoNFw

— T. C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) June 20, 2021 Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyor, başta Şehit babaları olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyoruz. pic. twitter. com/mEVRYa11Os

— T. C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) June 20, 2021

Kaynak: Habermetre