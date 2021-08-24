Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve beraberindeki Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti

Kentteki eğitim yatırımlarının ele alındığı ziyarette Nevşehir heyeti Özer'e yeni görevinde başarılar diledi

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Özer'i yeni görevinden dolayı tebrik eden Nevşehir heyeti yeni görevinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nevşehir'de devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve projelerinin de ele alındığı ziyarette Bakan Özer Nevşehir heyeti ile birlikte istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer, Nevşehir heyetine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler