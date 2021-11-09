Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köylü kadınlarla yufka açtı - Haberler
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köylü kadınlarla yufka açtı

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köylü kadınlarla yufka açtı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretinde gözleme yapan kadınlarla yufka açtı, gözleme pişirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretinde gözleme yapan kadınlarla yufka açtı, gözleme pişirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Becel, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünü ziyaret etti.

Ziyarette köy halkı ile sohbet eden Vali Becel, onların taleplerini dinledi.

Köyü gezen Becel, gözleme yapan kadınlarla yufka açarak gözleme pişirdi.

Vali Becel'e ziyaretinde Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç de eşlik etti.

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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