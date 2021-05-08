Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran, Kadir Gecesi mesajı yayımladı
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Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran, Kadir Gecesi mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran, Kadir Gecesi mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, Nevşehir halkının ve tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi'nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım."

Başkan Savran da mesajında Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu vurguladı.

Kuran-ı Kerim'in ramazanın kalbi olan bu gece inmeye başladığını aktaran Savran, "Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde sağlık, barış ve huzurun artırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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