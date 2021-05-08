Nevşehir Valisi Becel, pazar yerini denetledi
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Nevşehir Valisi Becel, pazar yerini denetledi

Nevşehir Valisi Becel, pazar yerini denetledi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile tezgahlarını açan semt pazarlarını denetledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile tezgahlarını açan semt pazarlarını denetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Nevşehir ve ilçelerindeki 14 ayrı noktada pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.

Polis ve zabıta ekipleri, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümleri yaparak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde semt pazarlarına aldı.

Esnaf ve vatandaşın alışveriş yaptığı pazar yerlerini denetleyen Vali Becel, kurallara tam riayet konusunda tavsiyede bulundu.

Vatandaşla sohbet eden Becel, vaka sayılarının düşmesi ve toplumun normal yaşamına dönebilmesi için maske, mesafe ve hijyenin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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