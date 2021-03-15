Nevşehir Valisi Becel, öğrencilerle bir araya geldi
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Nevşehir Valisi Becel, öğrencilerle bir araya geldi

15.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:08
Nevşehir Valisi Becel, öğrencilerle bir araya geldi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yüz yüze eğitimin sürdüğü bazı okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yüz yüze eğitimin sürdüğü bazı okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Becel, kent merkezindeki 23 Nisan Anaokulu, 23 Nisan Ortaokulu ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde ders işleyen öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

Öğrencilerle eğitim öğretim sürecine dair sohbet eden Becel, okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

Öğretmenlere, gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Becel'e İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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