Vali Becel ve Başkan Savran Miraç Kandili'ni kutladı
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Vali Becel ve Başkan Savran Miraç Kandili'ni kutladı

10.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:34
Vali Becel ve Başkan Savran Miraç Kandili'ni kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel mesajında, Muraç Kandili'nin sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ederek, "Rahmet ve bereketin yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir." ifadelerini kullandı.

Başkan Savran da İslam aleminin, gönüllerin aydınlandığı, manevi değerlerin güç kazandığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı mübarek bir geceye kavuşmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.

Kandillerin Müslümanların ibadet, dua ve istiğfar ederek manevi duygularının arttığı mukaddes geceler olduğunu vurgulayan Savran, şunları kaydetti:

"Bu gecede insanlığın kurtuluşu için gönderilen Peygamber Efendimizin kutlu ve mucizevi yolculuğunu idrak etmeye çalışmalı ve kendi iç muhasebemizi yaparak yarınımızın bugünden daha iyi olması için kendimizle yüzleşmeliyiz. Miraç, Peygamberimizin şahsında bütün insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükselme ufkudur. Allah, bu mübarek gecede, sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam alemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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