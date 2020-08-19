Nevşehir Valisi Becel, esnafları uyardı İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen korona virüs tedbirleri konulu genelge sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de tek tek esnafları ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen korona virüs tedbirleri konulu genelge sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de tek tek esnafları ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini denetledi.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken İçişler Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen korona virüs tedbirleri konulu genelge sonrasında Nevşehir tarihinin tek kadın valisi olan Vali İnci Sezer Becel, Atatürk Bulvarında bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini inceledi. Vali Becel, esnaflar ile bir süre görüşürken Covid-19 tedbirleri kapsamında esnaflara bir kez daha maske, mesafe, hijyen uyarısında bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA