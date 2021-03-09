Nevşehir Valiliği ihtiyaç sahibi 10 kadına balon turu jesti yaptı

Nevşehir Valiliğinin organizasyonuyla kentteki ihtiyaç sahibi 10 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sıcak hava balon turu heyecanı yaşadı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan ihtiyaç sahibi kadınların sıcak hava balon turuna katılımlarının sağlandığı belirtildi.

Sepetine Türkçe ve İngilizce olarak "Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartı asılan balonların fotoğrafına da yer verilen paylaşımda, "Devletimizin sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan 10 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu sabah sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'yı gökyüzünden izledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan