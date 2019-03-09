Nevşehir - Stk Temsilcileri, Suriye'de Hapishanelerde Bulunan Kadın ve Çocuklar İçin Yürüdü

Nevşehir'de, 35 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yürüdü.

Gülbahçe Parkı'nda düzenlenen Vicdan Hareketi etkinliğinde sivil toplum kuruluşları, Suriye'de bulunan hapishanelerde kalan kadın ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı. STK temsilcileri adına Gülizar Elgin konuştu. Suriye'de cezaevlerinde kadınların hukuk gözetmeksizin tutulmaları ve çocukların, dünya kamuoyunun gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdiklerini kaydeden Elgin, sivillerin işkenceye maruz bırakılması ve katledilmesinden, bu duruma sessiz kalan tüm devletler ve uluslararası yargı mekanizmalarının da sorumlu olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Elgin şöyle konuştu:

Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır.

Kaynak: DHA