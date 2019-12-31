Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi
Haberler » Güncel » Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi - Haber

Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmaritsiz Sokaklar" kampanyasına katılarak en fazla izmarit toplayanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

31.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:58
Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi

Belediyesi tarafından başlatılan "İzmaritsiz Sokaklar" kampanyasına katılarak en fazla izmarit toplayanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Topuzluhan Sosyal Tesislerindeki programda konuşan Belediye Başkanı , daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için gerçekleştirdikleri kampanya ile her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Nevşehir'in tüm Türkiye'nin hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını kaydeden Arı, bu amaçla düzenlenen kampanyalara katılarak çevre temizliği konusunda hassasiyet gösterenlere teşekkür etti.


Konuşmasının ardından Arı, sokaklardan en çok sigara izmarit toplayanlardan bir kişiye çeyrek altın, 5 kişiye Nevşehir Belediyespor forması, 5 kişiye kitap ve 5 kişiye sinema bileti hediye etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler