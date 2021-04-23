Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yaya ve araç trafiğinin en sakin döneminin yaşandığı kentte, sadece belediye temizlik görevlileri görüldü.

Temizlik görevlisi Tahsin Ünlüer, AA muhabirine, cadde ve kaldırımların insan sağlığı açısından risk oluşturacak bir duruma gelmemesi için çalıştıklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olsa da görevimizin başındayız. Hem kendi hijyen ve temizliğimize hem de halkımızın kullanım alanlarının hijyen ve temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan