Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yaya ve araç trafiğinin en sakin döneminin yaşandığı kentte, sadece belediye temizlik görevlileri görüldü.

Temizlik görevlisi Tahsin Ünlüer, AA muhabirine, cadde ve kaldırımların insan sağlığı açısından risk oluşturacak bir duruma gelmemesi için çalıştıklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olsa da görevimizin başındayız. Hem kendi hijyen ve temizliğimize hem de halkımızın kullanım alanlarının hijyen ve temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.

Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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