Nevşehir, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Nevşehir, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

23.05.2020 03:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:34

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Nevşehir'in işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Nevşehir, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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