Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi

Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi Nevşehir'de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kalan cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Nevşehir sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi

Nevşehir'de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber boş kalan cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında hafta içi her akşam 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir'in en işlek caddeleri boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN