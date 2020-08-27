NEVŞEHİR Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'de
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NEVŞEHİR Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'de

Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'deSİVAS Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılırmak'ın doğduğu Sivas'tan başlayıp, Karadeniz'e döküldüğü Samsun'a kadar rafting botuyla yolculuğa çıkan sporcu Orhan (55) ve oğlu Muhammed Mustafa (25)...

27.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:29

Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'de

SİVAS Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılırmak'ın doğduğu Sivas'tan başlayıp, Karadeniz'e döküldüğü Samsun'a kadar rafting botuyla yolculuğa çıkan sporcu Orhan (55) ve oğlu Muhammed Mustafa (25) Çakırer, Nevşehir Avanos'a ulaştı.

Sivas Kongresi'nin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas'ta yaşayan Orhan Çakırer, oğlu Mustafa Çakırer ile beraber 3 gün önce rafting botu ile Kızılırmak üzerinden Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve son olarak Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Baba- oğul Kızılırmak'ta devam eden yolculukları kapsamında Nevşehir'in Avanos ilçesine ulaştı. Baba Çakırer, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyerek, "Sivas Valiliği, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleri ile botla kürek çekerek böyle bir yolcuk yapıyoruz. Yolumuza bazı engeller çıkıyor. Barajlarda yol almak hayli sıkıntılı oluyor. Burada da yetkililerden teknik destekler alarak yolculuğumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Muhammed Mustafa Çakırer ise böyle bir projede babası ile birlikte yer almanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "4 Eylül'de herhangi bir engel çıkmazsa bu yolculuğumuzu tamamlayacağız. Bu yolculukta barajlar bizim için sıkıntı oluşturuyor. Su akışı olmadığı için gerçekten zorlanıyoruz" diye konuştu.

Baba ve oğlu, nehirde yaklaşık 1500 kilometre kürek çekerek, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü olan 4 Eylül'de Samsun'da olmayı planlıyor.

NEVŞEHİR Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'de

Kaynak: DHA

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