NEVŞEHİR Sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin mekanı oldu
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NEVŞEHİR Sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin mekanı oldu

Sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin mekanı olduÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 159 gün sonra havalanan sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin fotoğraf çekinmek için mekanı haline geldi.

23.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:42

Sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin mekanı oldu

ÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 159 gün sonra havalanan sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin fotoğraf çekinmek için mekanı haline geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu turları, bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra yeni evli çiftlerde fotoğraf çekinmek bölgeye geldi. Çiftler burada sıcak hava balonlarının kalkışı sırasında önünde bol bol fotoğraf çekindi.

'BU ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTEDİK'

Kapadokya'ya İzmir'den düğün fotoğrafı çekinmek için gelen Ümit Helvacı (27), Eşim Kübra ile düğün fotoğrafı çektirmek için geldik. Burada hem balayımızı yapacağız hem de fotoğraflarımızı çektiriyoruz. Daha önce filmlerde izlediğimiz Kapadokya'yı evlenince canlı olarak görüp, bu atmosferi yaşamak istedik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz dedi.

Kapadokya'yı çok beğendiklerini belirten Kübra Helvacı (20) ise, Biz Kapadokya'ya seyahat halindeyken sıcak hava balonlarının tekrardan uçacağını duyduk. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Mükemmel bir manzara var. Burada olduğumuz için çok mutluyuz dedi.

NEVŞEHİR Sıcak hava balonları, evlenen çiftlerin mekanı oldu

Kaynak: DHA

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