Nevşehir Şehitliği ve Şifa Meydanı'ndaki yeni düzenlemeler beğeni topladı Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Şehitliği ve Şifa Meydanı'nda yapılan yeni düzenlemeler büyük beğeni topladı.

Çalışmalar kapsamında, şehitliğe üzerinde şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı dev afiş, Şifa Meydanı'ndaki saat kulesi üzerine ise Türk Bayrağı yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Aksaray yolu üzerinde bulunan Nevşehir Şehitliği'nde peyzaj, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Kaldırım Mezarlığı karşısında bulunan Nevşehir Şehitliği'nin Aksaray Çevre Yolu kısmı için dev bir afiş hazırlandı.

Üzerinde ay yıldızlı Türk Bayrağı ile birlikte 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimini akamete uğratacak kurşunu ateşleyerek hafızalara kazınan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı afişin montajı tamamlandı.

"Bir mermi ile ülkenin kaderini değiştiren birileri var" yazısının da yer aldığı, 10 metre yüksekliğindeki üç boyutlu dev afişin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'SAAT KULESİ ÜZERİNE DEV TÜRK BAYRAĞI'

Nevşehir Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile eczanelerin bulunduğu Şifa Meydanı'nda da çalışma yapan Nevşehir Belediyesi, meydandaki saat kulesi üzerine dev bir Türk Bayrağı yerleştirdi.

Belediye ekiplerince montajı tamamlanan Türk Bayrağı saat kulesi üzerinde dalgalanırken, meydanda önümüzdeki günlerde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler