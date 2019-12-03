Nevşehir sanayisi için belediye ekipleri seferber oldu

03.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:50

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Nevşehir Sanayisindeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada gerçekleştirilen çalışmaları denetleyerek, belediye ekiplerine eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bizim amacımız şehrimize hizmet ederek halkımızın gönüllerine girmek, duasını almak. Bunun için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



'Temiz Şehir Nevşehir' sloganıyla daha temiz bir Nevşehir için sorumluluk alanında bulunan ana arterler, mahalle, meydan ve bulvarların yanı sıra yeşil alanlar ve parkların temizliği için aralıksız çalışan Nevşehir Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik kampanyası ve hizmet seferberliğini sürdürüyor. Daha önce Esentepe ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla adeta belediyeyi bu mahallelere taşıyan ve yaklaşık 200 kişilik bir ekip ve iş makineleri ile mahalleleri pırıl pırıl yaparak yol onarın, alt yapı gibi birçok problemini çözen belediye ekipleri bu sabah mesaiye Nevşehir Sanayisinde başladı.



Sabahın erken saatlerinde sanayi meydanında toplanan Nevşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan sanayinin altyapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaparken bir yandan da temizlik çalışması yürüttü.



Çalışmalar öncesinde sanayi meydanında birim müdürleri ve belediye personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Kampanya ile birlikte mahallelerin birçok önemli sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirten Arı, "Milletimizle gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bizim tek derdimiz, milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Nevşehir'de güzel hizmetleri halkımıza sunduk, sunmaya devam ediyoruz." dedi.



Sanayi bölgesinin şehir için çok önemli olduğunu ve bu bölgedeki esnafların belediyeden beklediği hizmetleri sunmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Arı, bu konuda kendilerine her zaman destek olan esnaflara teşekkür etti.



"Sanayi bizim için çok değerli. Amacımız buradan dua alarak ayrılmak." diyen Arı, sanayi bölgesinde ekiplerin tüm eksiklikleri giderinceye kadar çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.



Başkan Arı daha sonra temizlik işçilerinin sanayi içerisindeki çalışmalara bir süre eline süpürgeyi alarak eşlik etti.



Belediye ekiplerinin çalıştığı bölgelerde esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Arı, esnaflara çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.



Sanayi esnafları ise Başkan Arı'ya yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA