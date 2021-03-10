Nevşehir protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
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Nevşehir protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

10.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:34
Nevşehir protokolü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

Nevşehir il protokol üyelerinden oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir il protokol üyelerinden oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan oluşan heyet Bakan Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Soylu'ya, kentte sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Savran, Nevşehir'e hak ettiği hizmet ve yatırımların kazandırılması için yoğun gayret gösterdiklerini, kenti marka şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Soylu, kentte hayata geçirilecek çeşitli projelerle ilgili heyetle istişarede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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